Робот «Федор» не смог попасть в Google из-за капчи «Я не робот»

Twitter-аккаунт робота «Федора» сообщил, что он не смог воспользоваться поисковиком Google. Утверждается, что из-за установки на честность он не поставил галочку на капче «Я не робот».

«Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в «Яндекс» — там пока вопросов не задают», — пишет «Федор».

Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс — там пока вопросов не задают. pic.twitter.com/GAm2lUvP35 — FEDOR (@FEDOR37516789) 29 октября 2019 г.

Ранее робот уже отмечался «остроумными» высказываниями. Он жаловался на угрозы со стороны космонавта во время пребывания на МКС и просил папаху «как у главы Роскосмоса».