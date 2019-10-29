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Робот «Федор» не смог попасть в Google из-за капчи «Я не робот»

12:35, 29.10.2019
Робот «Федор» не смог попасть в Google из-за капчи «Я не робот»
Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Twitter-аккаунт робота «Федора» сообщил, что он не смог воспользоваться поисковиком Google. Утверждается, что из-за установки на честность он не поставил галочку на капче «Я не робот».

«Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в «Яндекс» — там пока вопросов не задают», — пишет «Федор».

Ранее робот уже отмечался «остроумными» высказываниями. Он жаловался на угрозы со стороны космонавта во время пребывания на МКС и просил папаху «как у главы Роскосмоса».

ОбществоТехнологии
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