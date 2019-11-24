Названа предварительная причина аварии под Оренбургом, в которой погибли шесть человек

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Прокуратура Оренбургской области сообщила предварительные результаты расследования аварии с участием минивэна и фуры, где погибли шесть человек. По данным ведомства, водитель минивэна выехал на встречную полосу.

«[По предварительным данным,] водитель [минивэна] выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какие-то другие, в настоящий момент нет. Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Напомним, что рано утром на 15-м км трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai совершил столкновение с грузовой фурой. В результате погибли шесть человек, среди погибших есть ребенок. Состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое.