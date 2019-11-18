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В Татарстане медсестра ударила мужчину ножом в живот

10:41, 18.11.2019
В Татарстане медсестра ударила мужчину ножом в живот
Фото: torange.biz

В больницу Набережных Челнов доставлен 46-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что ранила его сожительница-медсестра.

Инцидент произошел в поселке ГЭС. Двое сожителей повздорили во время ужина. В разгар ссоры медсестра взяла кухонный нож и пырнула мужчину в живот. Затем, осознав произошедшее, она сама позвонила в скорую помощь.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщают «Челнинские известия».

Ранее в Казани вынесли приговор женщине, ударившей ножом прохожего.

Происшествия Татарстан
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