В Татарстане медсестра ударила мужчину ножом в живот

В больницу Набережных Челнов доставлен 46-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что ранила его сожительница-медсестра.

Инцидент произошел в поселке ГЭС. Двое сожителей повздорили во время ужина. В разгар ссоры медсестра взяла кухонный нож и пырнула мужчину в живот. Затем, осознав произошедшее, она сама позвонила в скорую помощь.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщают «Челнинские известия».

Ранее в Казани вынесли приговор женщине, ударившей ножом прохожего.