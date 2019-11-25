Кара о голе в игре с «Салаватом»: «Так получилось, случайно залетела»

Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара прокомментировал победу казанцев над «Салаватом Юлаевым» (4:3 б).

— В первом «зеленом дерби» я не участвовал, наблюдал с трибуны. Сегодня все понравилось: атмосфера, всегда приятно играть против «Салавата Юлаева» — это хорошая команда. Надо продолжать в том же духе, всех с победой.

— Волновались?

— Да не очень, уже привык к уровню лиги. В начале матча был мандраж, но потом все стало нормально.

— Момент с голом помните?

— Слава Лещенко увидел, что я один, сделал передачу. Я сначала хотел отдать пас на Витю Тихонова, но там было много защитников, поэтому решил бросать сам.

— Именно туда целились?

— Конечно, нет (улыбается). Так получилось, случайно залетела.

— Что сказали тренеры, как похвалили?

— Сдержанно отреагировали, наше звено потом продолжило играть, не успел заехать на скамейку, — сказал Кара.