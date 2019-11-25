Благодаря пожарному извещателю в Татарстане спасли горящую квартиру

В Лениногорском районе Татарстана накануне утром соседи спасли горящую квартиру соседки, услышав сигнал автономного пожарного извещателя (АПИ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В 2018 году по президентской программе многодетной семье в квартире были установлены четыре автономных пожарных извещателя. Вчера, пока хозяйка была на подработке, а ее дети гостили у бабушки, в квартире начался пожар. Соседи услышали сигнал сработки АПИ и позвонили спасателям. Прибывшие пожарные справились с огнем за несколько минут. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Таким образом предотвращен значительный ущерб.

Ранее Рустам Минниханов поручил провести дополнительную работу по информированию населения о пожарной безопасности, а также необходимости установки извещателей.