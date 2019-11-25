В «Башинформсвязи» досрочно сменился состав директоров

Фото: сайт «Башинформсвязи»

ПАО «Ростелеком» досрочно прекратило полномочия членов совета директоров «Башинформсвязи» Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

В состав директоров больше не входят директор по правовому обеспечению Светлана Толстикова, директор по интеграционным проектам Алексей Белоусов и директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком» Эльдар Джандосов.



В новый состав директоров вошли вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу ПАО «Ростелеком» Александр Колесников, вице-президент — директор филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима, заместители директора филиала «Волга» — финансовый директор Алексей Панов, Павел Зенков и Михаил Бунтов.

Ранее Иван Зима дал пресс-конференцию журналистам, на которой рассказал о приоритетах макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».