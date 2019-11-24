Новости общества

23:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов опубликовал еще одно видео об отправке «КАМАЗ-мастера» на «Дакар-2020»

22:26, 24.11.2019
Минниханов опубликовал еще одно видео об отправке «КАМАЗ-мастера» на «Дакар-2020»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик об отправке команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2020». Глава республики проводил спортсменов сегодня, и его пресс-служба к вечеру уже подготовила полноценное промо-видео.

«Алга!» — подписал ролик Минниханов.

«Накануне в Казани мы тестировали версии, подготовленные для прошлого «Дакара». Сегодня увидели в деле обновленные спортивные грузовики. Я скажу, что нынешние автомобили стали еще более конкурентными», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Минниханов выкладывал не только снимки и видео с церемонии, но и ролики, созданные для Redbull.

ОбществоВластьАвтоСпорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров