Минниханов опубликовал еще одно видео об отправке «КАМАЗ-мастера» на «Дакар-2020»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик об отправке команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2020». Глава республики проводил спортсменов сегодня, и его пресс-служба к вечеру уже подготовила полноценное промо-видео.

«Алга!» — подписал ролик Минниханов.

«Накануне в Казани мы тестировали версии, подготовленные для прошлого «Дакара». Сегодня увидели в деле обновленные спортивные грузовики. Я скажу, что нынешние автомобили стали еще более конкурентными», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Минниханов выкладывал не только снимки и видео с церемонии, но и ролики, созданные для Redbull.