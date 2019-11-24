Под Казанью пожарные ликвидировали «тление» семечек
В Лаишевском районе Татарстана пожарные ликвидировали тление семечек на маслоэкстракционном комбинате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 08.43. Выехавшие на место пожарные выяснили, что открытого горения нет. В результате перегрева семечек подсолнечника происходило тление, а не горение. Его ликвидировали на площади 30 кв. м.
Пострадавших на производстве нет.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в Бугульме горит элеватор. Распространяющееся видео МЧС назвало фейком.Происшествия Татарстан
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