Под Казанью пожарные ликвидировали «тление» семечек

Фото: из архива

В Лаишевском районе Татарстана пожарные ликвидировали тление семечек на маслоэкстракционном комбинате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 08.43. Выехавшие на место пожарные выяснили, что открытого горения нет. В результате перегрева семечек подсолнечника происходило тление, а не горение. Его ликвидировали на площади 30 кв. м.

Пострадавших на производстве нет.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в Бугульме горит элеватор. Распространяющееся видео МЧС назвало фейком.