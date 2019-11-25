Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на сольную песню Frau & Mann. В видео снялась российская певица Светлана Лобода.

Режиссером клипа выступил Сергей Минадзе. Кроме звездной пары в нем снялись актер Петер Стормаре и музыкант Петер Тэгтгрен.

По сюжету Линдеманн исполняет роль директора производства, а Лобода играет одну из сотрудниц предприятия.

Видео было снято в Санкт-Петербурге.

Напомним, что этим летом музыканты группы признались в любви к России. По слухам, Тиля Линдеманна и Лободу связывают романтические отношения, но официально музыканты никогда не подтверждали эту информацию. В интервью Ксении Собчак Лобода проговорилась, что не может распространяться на эту тему по условиям некоего контракта с лидером немецкой группы.