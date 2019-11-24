Арбитраж Татарстана принял дело о банкротстве компании основателя «Фабрики Алафузова»
Арбитражный суд Татарстана принял к производству дело о банкротстве ООО «Алафузовские мануфактуры», инициированном Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Заседание назначено на 17 декабря.
Из материалов суда следует, что третьим лицом по иску привлечен Андрей Питулов — руководитель компании и основатель лофта «Фабрика Алафузова».
Напомним, что АСВ подало иск о банкротстве компании как конкурсный управляющий «Булгар Банка». Сумма долга «Алафузовских мануфактур» превышает 100 млн рублей.Бизнес Татарстан
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