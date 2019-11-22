«Булгар Банк» хочет обанкротить компанию, где главой является основатель «Фабрики Алафузова»

Конкурсный управляющий АО «Булгар Банк», в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ООО «Алафузовские Мануфактуры».

Сумма требований составила 100,7 млн рублей. Иск подан два дня назад и пока не принят к производству, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем компании является Андрей Питулов — владелец известного в Казани лофта «Фабрика Алафузова». Совладельцами ООО «Алафузовские Мануфактуры» являются Лилия Султанова и Ангелина Питулова.

Стоит отметить, что ООО «Фабрика Алафузова» и ООО «Алафузовские Мануфактуры» располагаются по одному адресу — Казань, ул. Гладилова, д. 55 офис 1. Сам лофт располагается в соседнем здании.

Основным видом деятельности «Алафузовских мануфактур» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.