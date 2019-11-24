«Уфа» сыграла вничью с «Сочи» в последнем домашнем матче в году

«Уфа» в заключительном домашнем матче в году в рамках 17-го тура РПЛ сыграла вничью с «Сочи» (1:1).

Счет встречи был открыт на 25-й минуте игры, когда Полоз отправил мяч в ворота Беленова. Уфимцы отыгрались под занавес матча. Спасительное очко на 85-й минуте принес нападающий «Уфы» Вомбергар.

После 17 туров уфимцы набрали 19 очков и идут на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

«Уфа» — «Сочи» — 1:1 (0:1)

Голы: Вомбергар (Сухов, 85) — Полоз (Бурмистров, 25).