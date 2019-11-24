Медведев выступил против самовыдвиженцев среди партии “Единая Россия”

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с осуждением представителей партии “Единая Россия”, которые баллотировались на прошлых выборах под видом самовыдвиженцев. На съезде, посвященному подготовке к выборам в 2020 и 2021 гг. он заявил, что члены партии должны гордиться своей партийной принадлежностью, а не стесняться ее.

«А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии. Освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну», — передает слова Медведева “Российская газета”.

Кроме этого жесткой критике подверглись случаи нарушения единороссами этических норм. В комиссию «Единой России» по этике поступило более 150 обращений граждан, на которые, по обещаниям Медведева, последует «адекватная реакция», вплоть до исключения из партии.

Ранее Путин призвал «Единую Россию» «терзать» чиновников в регионах.