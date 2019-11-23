Путин призвал «Единую Россию» «терзать» чиновников в регионах

Президент РФ Владимир Путин обратился к членам партии «Единая Россия» с требованием вести более самостоятельную работу в регионах. Он призвал «единороссов» решать вопросы и «терзать чиновников».

«Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «прямой линии», которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости», — цитирует «Интерфакс» выступление Путина на съезде «Единой России».

Президент подчеркнул, что члены партии должны первыми замечать все проблемы в регионах.

«На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения», — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня на ВДНХ проходит XIX съезд партии «Единая Россия».