Синоптики призвали спасать растения и посадки от арктических морозов

“Сухое” арктическое вторжение, накрывшее территорию Европейской России, грозит немалыми последствиями для дачников. Из-за отсутствия снега растения в садах на участках могут полностью погибнуть.

Как сообщает портал "Метеовести", бесснежное начало зимы случается примерно 1 раз в 10 лет. Синоптики предупреждают, что необходимо защитить растения от морозов. Их советуют укрыть еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом.

Ранее в Татарстане температура воздуха опустилась до -22 градусов.