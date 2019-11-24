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Синоптики призвали спасать растения и посадки от арктических морозов

09:41, 24.11.2019
Синоптики призвали спасать растения и посадки от арктических морозов
Фото: pixnio.com

“Сухое” арктическое вторжение, накрывшее территорию Европейской России, грозит немалыми последствиями для дачников. Из-за отсутствия снега растения в садах на участках могут полностью погибнуть.

Как сообщает портал "Метеовести", бесснежное начало зимы случается примерно 1 раз в 10 лет. Синоптики предупреждают, что необходимо защитить растения от морозов. Их советуют укрыть еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом.

Ранее в Татарстане температура воздуха опустилась до -22 градусов.

Общество
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