В ближайшие сутки температура в Татарстане опустится до -22 градусов

Фото: Олег Тихонов

Гидрометцентр РТ предупреждает о дальнейшем резком понижении температуры. В ближайшие сутки температура воздуха опустится до -22 градусов.

Как сообщают синоптики, на территории Республики Татарстан и в Казани вновь ожидается резкое похолодание. Ночью и утром температура воздуха составит -11..-16 градусов, при прояснениях до -22 градусов; днем -8..-13 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на Татарстан надвигаются метели и аномальные морозы.