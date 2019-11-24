В Оренбургской области минивэн залетел под фуру: погибли шесть человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Оренбургской области шесть человек, среди которых есть ребенок, погибли в аварии с участием минивэна Hyundai и грузового автомобиля. Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

Сообщается, что фура и минивэн столкнулись 15-м км трассы Оренбург — Акбулак. После столкновения с грузовым автомобилем Hyundai загорелся. Предварительно, погибли пять человек. Как сообщает ТАСС, среди погибших есть шестилетний ребенок. Еще двое человек получили травмы.

Сейчас на месте аварии работают специалисты, сотрудники ГИБДД устанавливают причины столкновения. Отмечается, что в регионе утром прогнозировали туман, снег и изморозь.

Ранее в Татарстане после ДТП загорелась фура.