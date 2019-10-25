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На трассе в Татарстане фура после столкновения с легковушкой загорелась

09:25, 25.10.2019
На трассе в Татарстане фура после столкновения с легковушкой загорелась
Фото: скриншот соцсети

На 956 км трассы М-7 в Татарстане произошло ДТП. Фура после того, как столкнулась с легковым авто, загорелась. Видео и фото с места происшествия появилось в соцсетях.

Большегруз полностью объят пламенем. Черный столб дыма виден издалека. Неподалеку от фуры — легковой автомобиль, у которого имеются сильные повреждения.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. О пострадавших в аварии не сообщается.

БизнесТранспортАвтоПроисшествия Татарстан
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