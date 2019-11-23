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Бывший судья ФИФА: «Голы Дзюбы и Маркова нельзя было засчитывать. В обоих случаях был офсайд»

20:09, 23.11.2019
Бывший судья ФИФА: «Голы Дзюбы и Маркова нельзя было засчитывать. В обоих случаях был офсайд»
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов оценил действия арбитров матча 17-го тура «Рубин» — «Зенит» (1:2).

«В матче «Рубин» — «Зенит» судейская бригада допустила две результативные ошибки. Голы Маркова и Дзюбы нельзя было засчитывать. В обоих случаях форварды находились в офсайде», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

Отметим, что встречу обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

В предыдущем туре Хусаинов жестко отреагировал на удаление игрока «Рубина» Александра Зуева.

СпортФутбол Татарстан
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