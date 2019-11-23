В Татарстане спасатели начали предупреждать об опасности зимней рыбалки

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Татарстанский главк МЧС запустил рейд по местам сбора рыбаков. Любителей подледного лова ждут не только лекции об опасности, но и штрафы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Размер штрафов составляет 1 500 рублей. Самые популярные у рыбаков участки рек проверяются при помощи беспилотников.

Пока лед встал только на малых реках, выходить на Волгу или Каму еще опасно. Толщина льда должна быть не меньше 7 см.