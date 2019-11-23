Сергей Семак: «У «Рубина» дефицит крайних игроков, мы знали, что они сыграют в пять защитников»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу питерцев над «Рубином» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мы создали достаточное количество голевых моментов, реализовав часть из них, которых хватило для победы. Я считаю, что победа заслуженная. Она добыта в непростых погодных условиях, ребята большие молодцы. Рад поздравить нашу команду с победой и хорошей игрой.

— Удивил ли вас «Рубин»?

— Мы предполагали, как вариант, что «Рубин» сегодня выйдет в пять защитников. В результате так и случилось. С одной стороны, есть дефицит крайних игроков у «Рубина» и главный тренер выбрал такую тактику. В принципе, мы еще до игры говорили, как противостоять этому. В первом тайме, на мой взгляд, у нас это неплохо получалось. Надо было лишь забить еще один мяч и игра пошла бы спокойнее для нас.

Конечно, тяжело играть в такую погоду. Особенно Барриосу, которому пришлось до игры облететь полмира, тренироваться в Петербурге в одних условиях, а играть в совершенно в других. Ребята, особенно кто играет за сборную в Южной Америке, большие молодцы, что остаются профессионалами, как и наши остальные футболисты.

Тот же Дзюба, который делом доказал, что заслуженно является нашим лучшим бомбардиром и одним из лучших игроков, как в сборной, так и в чемпионате России.

— Вносили ли вы коррективы в тактику игры по ходу матча? Если да, то какие именно?

— Конечно, есть разница как играть против команд вышедших по системе 5-3-2 или 5-4-1, 4-3-3. Там есть определенные нюансы, которые мы внесли в игру после того, как увидели состав «Рубина». И я думаю, что мы справились с этим, — передает слова Семака корреспондент «Реального времени».