В Башкирии для городских автобусов закупят антивандальные сиденья

«Башавтотранс» планирует закупить антивандальных сидений для НЕФАЗов на сумму в 5 млн рублей.

Всего главному перевозчику региона понадобится 2780 сидений. Каркас должен быть сделан из полиэтилена низкого давления, спинка и подушка — с мягкими тканевыми вставками темных оттенков, поручень — литой с корпусом сиденья. Предназначаются они для городских автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ. Каждое сиденье будет стоить около 1,8 тысячи рублей.

Заявки принимаются с 19 по 27 ноября, рассматривать первые части заявок будут 29 ноября.



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