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В Башкирии для городских автобусов закупят антивандальные сиденья

11:57, 23.11.2019
В Башкирии для городских автобусов закупят антивандальные сиденья
Фото: kamaz.livejournal.com

«Башавтотранс» планирует закупить антивандальных сидений для НЕФАЗов на сумму в 5 млн рублей.

Всего главному перевозчику региона понадобится 2780 сидений. Каркас должен быть сделан из полиэтилена низкого давления, спинка и подушка — с мягкими тканевыми вставками темных оттенков, поручень — литой с корпусом сиденья. Предназначаются они для городских автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ. Каждое сиденье будет стоить около 1,8 тысячи рублей.

Заявки принимаются с 19 по 27 ноября, рассматривать первые части заявок будут 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в казанских автобусах появился вандал, который разрисовывает фломастером сидения. Действия «художника» попали в объектив камеры

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Башкортостан
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