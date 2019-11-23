Сегодня «Нефтехимик» проведет последний матч в нынешнем году

Сегодня, 23 ноября, на казанском стадионе «Рубин» нижнекамский «Нефтехимик» встретится с красноярским «Енисеем».

Встреча пройдет в рамках 25-го тура чемпионата ФНЛ и станет последним в текущем году для обеих команд.

В случае победы «Нефтехимик» может претендовать на попадание в четверку сильнейших. Произойдет это, если «Чертаново» потеряет очки в игре против крепкого «СКА» из Хабаровска. Отметим, что четвертая позиция дает право по итогам чемпионата выйти на стыковые матчи против команды из Российской премьер-лиги.

Матч между «Нефтехимиком» и «Енисеем» начнется в 14.00 по мск.