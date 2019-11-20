В казанском парке «Черное озеро» установят антивандальные фонари

Фото: пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани

В парке «Черное озеро» рабочие устанавливают антивандальные фонари нижнего освещения. Подобные фонари способны выдержать удары тяжелыми предметами.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 30 фонарей украсят клумбы в перголе и вдоль центральной аллеи. Чтобы защитить источники света от вандалов, принято решение устанавливать антивандальные фонари, которые способны выдерживать удары камнем или другими тяжелыми предметами.

Напомним, ранее руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров рассказал, что случаи вандализма чаще всего встречаются в парке «Крылья Советов», имени Урицкого, в «Сосновой роще», в Горкинско-Ометьевском лесу.