В Татарстане ищут родственников погибшего в ВОВ солдата
Поисковики обнаружили в Смоленской области могилу с останками 59 военных времен Великой Отечественной войны. Среди погибших был и Петр Кузьмич Карпов из Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Председатель казанской ассоциации «Клуб воинской славы» Михаил Черепанов рассказал, что в республике работает электронная база данных, в которую вносятся все погибшие бойцы из РТ.
Он пояснил, что найти родственников Петра Карпова сейчас можно через СМИ, а также через мечети и церкви.
Останки красноармейца перезахоронили у села Васильевское в Смоленской области.Общество Татарстан
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