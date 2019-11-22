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В Татарстане ищут родственников погибшего в ВОВ солдата

22:04, 22.11.2019
В Татарстане ищут родственников погибшего в ВОВ солдата
Фото: скриншот

Поисковики обнаружили в Смоленской области могилу с останками 59 военных времен Великой Отечественной войны. Среди погибших был и Петр Кузьмич Карпов из Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Председатель казанской ассоциации «Клуб воинской славы» Михаил Черепанов рассказал, что в республике работает электронная база данных, в которую вносятся все погибшие бойцы из РТ.

Он пояснил, что найти родственников Петра Карпова сейчас можно через СМИ, а также через мечети и церкви.

Останки красноармейца перезахоронили у села Васильевское в Смоленской области.

Общество Татарстан
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