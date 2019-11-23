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Самыми необычными именами младенцев в Казани на прошлой неделе стали Арон, Демьян и Сююмбикя

01:19, 23.11.2019
Самыми необычными именами младенцев в Казани на прошлой неделе стали Арон, Демьян и Сююмбикя
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На прошлой неделе в Казани родились 407 детей. Самыми редкими именами за период с 11 по 17 ноября стали: Раида, Алена, Мирослава, Арон, Демьян, Герда, Камиль, Сююмбикя, Адам, Сулейман.

В то же время в числе самых популярных имен: Ранель, Ясмина, Алина, Александр, Тимур, Анастасия, Софья, Матвей, Амир, сообщается на сайте мэрии Казани.

По данным управления ЗАГС, в столице Татарстана родились 215 мальчиков и 192 девочки.

Самым юным родителям исполнилось по 18 лет. Возраст самой зрелой мамы — 48 лет, самого зрелого отца — 49 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1 280 граммов, а максимальный — 4 450 граммов.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 168 пар, сообщает Управление ЗАГС Казани.

Общество Татарстан
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