Абрамович передумал продавать «Челси»

Журналисты выяснили, что российский миллиардер Роман Абрамович отказался от идеи продать принадлежащий ему английский футбольный клуб «Челси». Сейчас бизнесмен доволен ведением дел в клубе.

Абрамович не согласен продавать какую-либо долю «Челси», пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники. Сейчас предприниматель хочет в первую очередь увидеть успехи молодых футболистов и тренеров, а также не тратить на клуб лишних денег.

Ранее появлялась информация, что некий ближневосточный фонд готов купить клуб у Абрамовича за 2,5 млрд фунтов стерлингов (более $3 млн). «Челси» также хотели купить богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф и американская инвестиционная компания Silver Lake.