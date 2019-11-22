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Абрамович передумал продавать «Челси»

22:38, 22.11.2019
Абрамович передумал продавать «Челси»
Фото: wikimedia.org / Londonpixels

Журналисты выяснили, что российский миллиардер Роман Абрамович отказался от идеи продать принадлежащий ему английский футбольный клуб «Челси». Сейчас бизнесмен доволен ведением дел в клубе.

Абрамович не согласен продавать какую-либо долю «Челси», пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники. Сейчас предприниматель хочет в первую очередь увидеть успехи молодых футболистов и тренеров, а также не тратить на клуб лишних денег.

Ранее появлялась информация, что некий ближневосточный фонд готов купить клуб у Абрамовича за 2,5 млрд фунтов стерлингов (более $3 млн). «Челси» также хотели купить богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф и американская инвестиционная компания Silver Lake.

СпортБизнес
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