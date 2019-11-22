Николай Цулыгин: «Было неприятно пропускать голы, но «Салават» не опустил руки и верил в победу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу уфимской команды над «Амуром» (5:3).

— Только забивали гол и тут же пропускали. Было неприятно, но мы не опустили руки и верили в победу, играли до конца. На последних минутах вышли вперед. Хорошая, боевая победа, с полной самоотдачей.

— После прошлого матча вы сказали, что команде сложно в физическом плане после перелетов. В игре с «Амуром» стало полегче?

— Легче не было, соперник играл активно. Ребята перетерпели и заставили себя двигаться, как бы тяжело ни было. Поэтому получился положительный результат.

— У вас получилась хорошая связка во втором звене Сошников — Маннинен. Вы часто меняете крайнего нападающего. Есть понимание, кто будет играть в этой тройке, и получит ли шанс вернуться в сочетание Амиров?

— Мы пробуем, никакой конкретики нет. Будем искать варианты, кто поможет еще лучше. Мы рассматриваем вариант с Амировым, все будет зависеть от того, сколько защитников будет в заявке. В планах его использование есть.

— Умарк стал самым результативным игроком в истории «Салавата» в КХЛ. Вы поздравили его с достижением результата?

— Хороший индивидуальный показатель. Здорово, что он так долго играет у нас и набирает очки больше всех. Хочется, чтобы до конца сезона он побил все рекорды и стал единоличным лидером с большим отрывом, — сказал Цулыгин.