Умарк набрал 300 очков за «Салават» и обогнал Радулова

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк записал на свой счет две результативные передачи в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:3).

Благодаря этому Умарк довел количество набранных очков за уфимский клуб до 301 очков, что является лучшим результатом в истории «Салавата Юлаева». Для этого шведу понадобилось провести 311 матчей.

По этому показателю он опередил Александра Радулова (за 257 матчей), у которого осталось 299 очков. Также до отметки в 299 очков добрался финн Тему Хартикайнен.