Дмитрий Квартальнов: «Единственный минус у «Ак Барса» — удаления в чужой зоне»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча против «Барыса» (5:1).

«Хорошее начало, всё-таки выиграть первый период 3:0 — не ожидали, но так получилось. Второй период, который сыграли на ноль, был определяющий. «Барыс» неплохо играет во вторых периодах, накладывает звенья.

Единственный минус у нас — за 9 минут второго периода мы 6 играли в меньшинстве, удаления в чужой зоне, снова эта проблема выскакивает. В третьем периоде забили в большинстве — в целом, мы довольны», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.

Напомним, героем встречи с «Барысом» стал новичок «Ак Барса» Никита Дыняк, набравший 4 (1+4) очка за игру.