Владыка Феофан предложил Минниханову участвовать в выборах в 2020 году

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову принять участие в выборах президента РТ в 2020 году.

«2020 год, говорят, что в нем пойдет речь о главе республики. Так вот, я обращаюсь к вам, если меня поддержите вы, конечно, сидящие в зале, то мы вас делегируем. Чтобы на следующем собрании общественности православной (через два года) мы увидели нашего лидера Рустама Нургалиевича. Это будет своевременно», — обратился он.

Также владыка поклонился главе республики за восстановление собора Казанской иконы Божией Матери в рекордно короткие сроки.

«Это чудо стало возможным благодаря сотрудничеству государства, общества, религиозных объединений и бизнеса. Здесь я вновь говорю вам, Рустам Нургалиевич, низкий вам поклон не только от тех, кто представляет православную общественность в этом зале, но и от тех, кто сейчас далеко отсюда, но так же благодарен сердцем и низко кланяется вам», — передает корреспондент «Реального времени» слова владыки.



Напомним, сегодня в Казани проходит IV Форум православной общественности Республики Татарстан. В мероприятии принимают участие 650 человек, среди них: православные священнослужители, приходские активисты, деятели культуры, образования и науки. В работе форума принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в качестве гостей на форум приглашены главы мусульманской, католической, иудейской и других традиционных религиозных общин.

