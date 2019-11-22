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Владыка Феофан предложил Минниханову участвовать в выборах в 2020 году

19:29, 22.11.2019 2
Владыка Феофан предложил Минниханову участвовать в выборах в 2020 году
Фото: wikipedia.org

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову принять участие в выборах президента РТ в 2020 году.

«2020 год, говорят, что в нем пойдет речь о главе республики. Так вот, я обращаюсь к вам, если меня поддержите вы, конечно, сидящие в зале, то мы вас делегируем. Чтобы на следующем собрании общественности православной (через два года) мы увидели нашего лидера Рустама Нургалиевича. Это будет своевременно», — обратился он.

Также владыка поклонился главе республики за восстановление собора Казанской иконы Божией Матери в рекордно короткие сроки.

«Это чудо стало возможным благодаря сотрудничеству государства, общества, религиозных объединений и бизнеса. Здесь я вновь говорю вам, Рустам Нургалиевич, низкий вам поклон не только от тех, кто представляет православную общественность в этом зале, но и от тех, кто сейчас далеко отсюда, но так же благодарен сердцем и низко кланяется вам», — передает корреспондент «Реального времени» слова владыки.

Напомним, сегодня в Казани проходит IV Форум православной общественности Республики Татарстан. В мероприятии принимают участие 650 человек, среди них: православные священнослужители, приходские активисты, деятели культуры, образования и науки. В работе форума принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в качестве гостей на форум приглашены главы мусульманской, католической, иудейской и других традиционных религиозных общин.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:47
    А причем тут фото Всеволода Чаплина?..
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    Анонимно 20:15
    О, поправили
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