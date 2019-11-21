В Казани пройдет Форум православной общественности Татарстана

Завтра, 22 ноября, в Казани пройдет IV Форум православной общественности Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие 650 человек, среди них: православные священнослужители, приходские активисты, деятели культуры, образования и науки. Также приглашены представители администрации президента РФ, Московской патриархии. Форум планирует посетить президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках мероприятия пройдет круглый стол на тему «Татарстан — территория созидательного и конструктивного межрелигиозного сотрудничества», также будут проведены заседания четырех секций. Они пройдут на площадках в историческом парке «Россия — моя история», ГТРК «Корстон», в Галерее современного искусства и в Музее казанской иконы.

В качестве гостей на форум приглашены главы мусульманской, католической, иудейской и других традиционных религиозных общин.