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Актриса из «Теории Большого взрыва» скончалась от сердечной недостаточности

17:57, 22.11.2019
Актриса из «Теории Большого взрыва» скончалась от сердечной недостаточности
Фото: кадр сериала «Теория Большого взрыва»

Американская актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц скончалась в США на 79-м году жизни.

Она снялась во множестве сериалов, среди которых «Теория Большого взрыва», «Лузеры», «Бесстыжие», «C.S.I. Место преступления», «Побег» и другие.

Гэллоуэй Хейтц скончалась от сердечной недостаточности в больнице города Хайленд-Парк. Прощание с актрисой пройдет 30 ноября, сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее в Казани скончался актер Театра юного зрителя Александр Купцов. Он умер на 65-м году жизни.

Общество
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