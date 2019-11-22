Сергей Кирьяков: «Рубину» нужны психологически сильные бойцы, молодежь этим не славится»

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков оценил выступления казанского «Рубина» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Дела «Рубина» после неплохого начала складываются не слишком хорошо. Потихоньку команда опускается к зоне вылета. В такой ситуации тяжело говорить о каких-то перспективах, тем более что в составе казанцев есть большая группа совсем юных футболистов, которые не имеют опыта борьбы за выживание.

Здесь прежде всего нужны психологически сильные бойцы. К сожалению, молодые игроки этим не славятся. Да и Роман Шаронов еще очень молод. В первый же год работы он ощутил на себе, что такое давление, нестабильные результаты и подвал турнирной таблицы», — сказал Кирьяков.

Напомним, после 16 сыгранных туров «Рубин» набрал 17 очков и делит 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.