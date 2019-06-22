Ученые рассказали, какой продукт может заменить антибиотики

Эффективным средством против микробов может стать привычный мед, сообщает «РИА Новости».

Сразу нескольким опасным бактериям, среди которых возбудители стафилококка и пневмококка, остались одна-две мутации, чтобы получить устойчивость к антибиотикам. По прогнозу ВОЗ, это угрожает миллионам людей, поэтому ученые со всего мира пытаются создать более мощные лекарства или найти замену антибиотикам. Выяснилось, что одним из самых эффективных средств против микробов может стать обыкновенный мед.

Напомним, ранее директор НИИ детских инфекций ФМБА России в Санкт-Петербурге академик РАН Юрий Лобзин сообщил, что стране угрожают устойчивые к антибиотикам микробы. В связи с этим врачи настаивают на принятии срочных мер по предотвращению пандемии.

