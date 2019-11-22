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Футболку Екатерины Улановой поднимут под своды Центра волейбола «Санкт-Петербург»

14:11, 22.11.2019
Футболку Екатерины Улановой поднимут под своды Центра волейбола «Санкт-Петербург»
Фото: dinamo-kazan.com

В воскресенье, 24 ноября, перед матчем женских волейбольных команд «Динамо-Казань» — «Динамо» (Краснодар) состоится торжественное поднятие футболки Екатерины Улановой под своды домашней арены казанского клуба.

Утром того же дня пройдет церемония включения волейболистки в список легенд клуба зала славы ЖВК «Динамо-Казань».

После окончания матча состоится автограф-сессия с легендой казанского «Динамо».

Отметим, что Уланова выступала за «Динамо-Казань» на протяжении девяти последних сезонов. С ее именем связаны все основные победы казанского клуба.

Футболка Улановой станет третьей, которую поднимут под своды арены. Ранее подобной чести были удостоены Екатерина Гамова и американка Джордан Ларсон.

СпортВолейбол Татарстан
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