Беспилотник «Альтиус», разрабатываемый в Казани, совершит первый полет в мае — июне 2019 года

Обновленный тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» совершит первый полет в мае — июне 2019 года.

«Проект двигается. С Рустамом Нургалиевичем (президент Татарстана Минниханов, — прим. ред.) проводили совещание, смотрели результаты… Есть небольшое отставание, но мы сейчас его будем наверстывать, поэтому эта работа точно будет выполнена. Первый полет мы планируем примерно на май — июнь уже в обновленной комплектации», — сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.



По его словам, работа над беспилотником находится на «серьезном контроле Министерства обороны», пишет «Интерфакс».



Напомним, что беспилотник «Альтиус» разрабатывается казанским ОКБ им. Симонова при участии группы «Кронштадт» по контракту с Минобороны РФ от 2011 года. Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены.

Их планировалось возобновить в 2017 году с учетом доработок. Позднее конструкторское бюро предложило создать гражданский вариант летательного аппарата.