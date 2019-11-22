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Мухаметшин поздравил летчика Дамира Юсупова и его напарника с присуждением звания Герой России

13:29, 22.11.2019
Мухаметшин поздравил летчика Дамира Юсупова и его напарника с присуждением звания Герой России
Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин поздравил Героев России — командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина с вручением государственных наград, которое прошло вчера.

Встреча прошла в полномочном представительстве РТ в РФ.

В августе этого года самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Это произошло из-за попадания чаек в двигатели. Благодаря мастерству и героизму пилотов никто из более чем 200 пассажиров не погиб.

ОбществоВласть Татарстан
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