Мухаметшин поздравил летчика Дамира Юсупова и его напарника с присуждением звания Герой России

Председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин поздравил Героев России — командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина с вручением государственных наград, которое прошло вчера.

Встреча прошла в полномочном представительстве РТ в РФ.

В августе этого года самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Это произошло из-за попадания чаек в двигатели. Благодаря мастерству и героизму пилотов никто из более чем 200 пассажиров не погиб.