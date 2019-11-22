Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на Гран-при Японии, Загитова — четвертая

Россиянка Алена Косторная выиграла короткую программу на последнем этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.



16-летняя фигуристка набрала 85,04 балла, тем самым обновив мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе, который ранее установила Рика Кихира (83,97). Выступление японки оценили в 79,89 балла, она заняла второе место.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с результатом в 66,84 балла стала четвертой. Еще одна россиянка — Софья Самодурова (63,85) заняла седьмую строчку.