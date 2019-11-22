Стало известно, когда пройдет большая пресс-конференция Путина

Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря.

Как сообщается на сайте Кремля, аккредитация журналистов продлится до 17.00 мск 5 декабря. Отмечается, что направление заявки не означает автоматического получения аккредитации. Список журналистов, допущенных к мероприятию, будет опубликован 13 декабря.



Напомним, предыдущая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 декабря 2018 года. В этом году было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 702. В частности, Путин ответил на вопросы о повышении пенсионного возраста, о своих поварах, о деле Скрипалей, о МСЗ, о главных событиях 2018 года и т. д. Подробнее — в материале «Реального времени».