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Бывший казанский чиновник объяснил, почему он летает только бизнес-классом

11:47, 22.11.2019 2
Бывший казанский чиновник объяснил, почему он летает только бизнес-классом
Фото: @igorsivovv

Бывший казанский чиновник и муж певицы Нюши Игорь Сивов опубликовал в «Инстаграм» пост о том, почему он выбирает бизнес-класс, путешествуя на самолетах. По его словам, жена заставила его переосмыслить отношение к перемещениям.

Судя по комментариям, бизнес-класс помогает бывшему чиновнику уверенней себя чувствовать.

«Бизнес-класс, как мне кажется, это некое самоутверждение в себе. Выбор в пользу роста. Если вы понимаете, что можете позволить себе бизнес в любую точку мира, то вы двигаетесь правильно, потому что не экономите на себе, в первую очередь. Ведь когда вы экономите на себе, вы экономите на своей жизни. А экономя на своей жизни, вы экономите на окружающих», — подписал Сивов собственное фото у стойки регистрации.

Ранее Игорь Сивов учил казанских бизнесменов искать свое предназначение.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:49
    Молодчага! Сел на бюджетную иглу и пытается самоутверждаться. Создай, парень, в своей жизни что-нибудь стоящее и полезное для людей!
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  • Анонимно 13:15
    Многие имели проблемы после такого рода деклараций. Начинались проверки с выяснением оснований для такого рода сибаритства
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