Сегодня «Нефтехимик» дома сыграет с «Куньлунь Ред Стар»

Сегодня, 22 ноября, «Нефтехимик» на домашнем льду «Нефтехим Арены» в рамках регулярного первенства КХЛ примет китайский «Куньлунь Ред Стар».

На данный момент нижнекамцы под руководством Вячеслава Буцаева набрали 33 очка в 31 матче и занимают 7-ю строчку в Восточной конференции. «Куньлунь» сыграл на две встречи меньше и отстает от «Нефтехимика» на 4 очка.

В текущем сезоне команды провели три матча, все из них завершились победой китайской команды.

Начало сегодняшней встречи — в 19:00 по мск. Билеты на игру можно приобрести здесь.