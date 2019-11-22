Ринат Билялетдинов: «Результат матча «Рубин» — «Зенит» непредсказуем»

Фото: Роман Хасаев

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча казанцев против питерского «Зенита» в рамках 17-го тура РПЛ.

«У казанской команды сейчас непростой период, она почти не побеждает и забивает мало голов, хотя в начале сезона старалась играть в атаку, и временами у нее это довольно симпатично получалось.

И тут, с одной стороны, «Зенит» и по составу, и по игре является однозначным фаворитом. С другой, у питерцев тоже не раз случались неожиданные осечки, а с учетом перерыва на сборные, когда большинство лидеров клуба уезжали в свои национальные команды, непонятно, насколько сбалансированными подопечные Семака подойдут к встрече в Казани. Поэтому результат непредсказуем», — считает Билялетдинов.

Анонс главных матчей 17-го тура Российской премьер-лиги можно прочитать в материале «Реального времени».