800 м с путепроводом от ул. Булатова до ул. Борисковской: как строят Большое Казанское кольцо

11:05, 08.10.2019 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Первый этап Большого казанского кольца от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР. В данный момент там работают 139 специалистов в две смены. Четырехполосная дорога пройдет от ул. Булатова до ул. Борисковской, ее протяженность будет 800 м с путепроводом над Фермерским шоссе и пешеходным переходом. На строительство первого этапа дороги выделили 350 млн рублей из регионального и 350 млн рублей из федерального бюджета на 2019 год. 

Ход строительства участка Большого Казанского кольца проверил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин вместе с представителями СМИ. Что увидели журналисты на строительной площадке - в фоторепортаже "Реального времени". 

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комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 12:51
    Какой красивый белый гелик!
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  • Анонимно 13:53
    Фото с Геликом !Мощно хозяин оценит)
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  • Анонимно 13:55
    Третья фото Live
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