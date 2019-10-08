800 м с путепроводом от ул. Булатова до ул. Борисковской: как строят Большое Казанское кольцо

Первый этап Большого казанского кольца от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР. В данный момент там работают 139 специалистов в две смены. Четырехполосная дорога пройдет от ул. Булатова до ул. Борисковской, ее протяженность будет 800 м с путепроводом над Фермерским шоссе и пешеходным переходом. На строительство первого этапа дороги выделили 350 млн рублей из регионального и 350 млн рублей из федерального бюджета на 2019 год.

Ход строительства участка Большого Казанского кольца проверил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин вместе с представителями СМИ. Что увидели журналисты на строительной площадке - в фоторепортаже "Реального времени".

