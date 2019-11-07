Опубликованы адреса участков, которые будут изъяты под Большое Казанское кольцо

Фото: «Реальное время»/Максим Платонов

Власти Казани опубликовали документ, где названы адреса земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изъяты под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как указано в документе, изъятию подлежит участок улицы Борисковской до улицы Технической в Приволжском районе Казани.

Всего будут изъяты объекты по 69 адресам, среди которых дома и хозяйственные строения по улицам Тихорецкая, Лодейная, Глазунова, Горийская, Прибрежная, Елабужская, Запорожская, 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Тульская и Землемерная. Будет проведена оценка рыночной стоимости недвижимости и заключены соглашения с собственниками.

Постановление действительно три года с момента подписания.

Напомним, что кольцевая магистраль будет включать 6-полосную проезжую часть, на отдельных участках — также 13-метровую обособленную полосу для скоростного трамвая. Итоговая протяженность трассы составит около 34 километров. Первый этап строительства Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР.