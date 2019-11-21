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В Казани спасатели достали мужчину, упавшего в 3-метровый погреб

19:26, 21.11.2019
В Казани спасатели достали мужчину, упавшего в 3-метровый погреб
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В главке МЧС по Татарстану рассказали о случае падения мужчины в погреб глубиной 3 метра. Инцидент произошел в Казани, в доме по улице Спортивной.

«Прибыв к месту вызова, спасатели произвели разведку, затем, спустившись в погреб по лестнице и используя снаряжение для обеспечения безопасности при работах на высоте, произвели подъем мужчины 1936 г.р. из погреба», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Спасатели передали пострадавшего медикам скорой помощи.

Происшествия Татарстан
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