Около лесопарка «Дубрава» появятся теплая остановка, кафе и пункт проката

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Около лесопарка «Дубрава» появятся три павильона, в которых будут располагаться кафе, пункт проката и теплая остановка.

«Помимо благоустройства проводятся работы по установке новых коммуникаций, дорожного покрытия, реорганизации дорожного движения и пересмотра транспортных потоков, работа с ЖКХ для обеспечения обслуживания объекта или реконструкции фасадов близлежащих домов и многое другое», — сообщается в официальном аккаунте творческой группы при мэрии Казани, которая занимается разработкой пространства.

Откроются новые объекты до нового года, сообщает «Татар-информ».

Напомним, первая теплая остановка появилась на Восстания.

Ранее сообщалось, что в Казани вандалы разгромили стеклянную остановку.