В Казани вандалы разгромили стеклянную остановку

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео, где запечатлена разгромленная остановка на улице Фучика. Автор видео пояснил, что вандалы «поживились» возле дома №14 на улице Фучика.

Как видно на кадрах ролика, остановка оказалась разгромлена. Разбитое стекло мелкой крошкой усыпало скамейку.

В соцсетях люди моментально осудили действие вандалов. Часть комментаторов отмечает, что рядом с остановочным павильоном находится рюмочная.

Ранее сообщалось, что в Казани ищут вандала, разрисовавшего сидения в автобусах общественного транспорта.