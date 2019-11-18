В Казани вандалы разгромили стеклянную остановку
В соцсетях появилось видео, где запечатлена разгромленная остановка на улице Фучика. Автор видео пояснил, что вандалы «поживились» возле дома №14 на улице Фучика.
Как видно на кадрах ролика, остановка оказалась разгромлена. Разбитое стекло мелкой крошкой усыпало скамейку.
В соцсетях люди моментально осудили действие вандалов. Часть комментаторов отмечает, что рядом с остановочным павильоном находится рюмочная.
Ранее сообщалось, что в Казани ищут вандала, разрисовавшего сидения в автобусах общественного транспорта.Общество Татарстан
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