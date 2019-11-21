В Чечне задержан боксер — обидчик экс-футболиста казанского «Рубина»

Фото: «Реальное время»

В Чеченской Республике задержан профессиональный боксер Шамиль Завгаев, отправивший в 2016 году в кому экс-футболиста казанского «Рубина» Искандера Мушинского. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат потерпевшего Павел Мазуренко.



Завгаева задержали после того, как Верховный суд Татарстана 19 июня 2019 года в апелляции пересмотрел казанский приговор 2017-го года по его делу и заменил условную судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью 4 годами колонии за те же действия с причинением тяжкого вреда здоровью Мушинского. На заседании апелляционной инстанции осужденного не было. Его объявили в розыск и, наконец, нашли.

По информации Вахитовского суда Казани, боксер уже этапирован в колонию общего режима №2 Чеченской Республики. Она находится в селе Чернокозово Наурского района. Завтра казанский суд планирует выйти на связь с этой колонией для рассмотрения иска потерпевшего к Завгаеву. Мушинский требует со своего обидчика в качестве морального и материального вреда 5,7 млн рублей.

Кардинальный поворот в деле Завгаева произошел после отмены его казанского приговора Верховным судом РФ.