Избившего экс-футболиста «Рубина» боксера приговорили к 4 годам лишения свободы

Фото: Инна Серова (на фото Искандер Мушинский)

Сегодня Верховный суд РТ пересмотрел приговор профессиональному боксеру Шамилю Завгаеву, избившему до состояния комы экс-футболиста казанского «Рубина» Искандера Мушинского. Апелляционная инстанция отменила приговор Вахитовского райсуда, назначившему в декабре 2017 года Завгаеву супермягкое наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 1 месяц, и приговорила его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ, совершенное Завгаевым преступление было переквалифицировано — его осудили по более тяжкой статье.

Судмедэкспертиза засвидетельствовала у Искандера Мушинского перелом лобной кости, ушиб головного мозга, перелом носа, кровоподтеки и гематомы. В приговоре Вахитовского райсуда фигурировали часть 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и часть 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Приговором Верховного суда РТ Шамиль Завгаев осужден по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Поскольку Шамиль Завгаев на момент совершения преступления уже имел непогашенную судимость, наказание ему было назначено по совокупности преступлений.

Срок отбытия наказания участником боев без правил, уточнили в пресс-службе, будет исчисляться с учетом предшествующих мер пресечения — пребывания Завгаева под стражей и под домашним арестом в период следствия. А отсчитываться он будет с момента задержания Завгаева: в судебное заседание боксер не явился — письменно просил рассмотреть дело в его отсутствие. Где он в настоящее время находится, неизвестно ни его защитнику, ни родственникам.

— Я в большой степени удовлетворен приговором, — заявил «Реальному времени» Искандер Мушинский.